Der FC Erzgebirge Aue hat einen neuen Sport-Geschäftsführer. Wie der Drittligist am Dienstag mitteilte, wurde der 44-Jährige in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat in diese Position gehoben. In seiner neuen Funktion zeichnet Heidrich nun für den gesamten Sportbereich der Abteilung Fußball verantwortlich. Erst Ende September war Heidrich als sportlicher Leiter zurück ins Erzgebirge geholt worden.