Der 1. FC Magdeburg hat eine weitere Planstelle im Kader geschlossen. Wie der Drittligist am Freitag (11. Juni) mitteilte, wurde Maximilian Franzke fest verpflichtet. Der 22-jährige Außenbahnspieler war in der abgelaufenen Saison vom Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen, kam aufgrund von Verletzungspech aber nur zu acht Einsätzen für den FCM, in denen ihm ein Treffer und eine Vorlage gelangen. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

FCM-Trainer Titz: "Enorm dribbelstarker Außenbahnspieler"

"Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Maximilian und hoffen, dass er nach dem Verletzungspech, das er in der vergangenen Saison hatte, gesund bleibt. Wenn das gelingt, werden wir noch viel Freude an ihm haben", erklärte Magdeburgs Sportdirektor Otmar Schork in einer Pressemitteilung. Cheftrainer Christian Titz zeigte sich erfreut, "einen enorm schnellen, dribbelstarken Außenbahnspieler" zu halten, "der uns mit seiner Spielweise ein anderes Element geben kann." Kollektiver Freudentaumel: Franzke (2.v.r) gelang in der abgelaufenen Saison ein Treffer und eine Vorlage für den FCM. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Ausbildung beim deutschen Rekordmeister

Franzke durchlief in seiner Jugend die Nachwuchsmannschaften beim TSV 1860 München und beim FC Bayern München. Im Sommer 2018 gelang ihm der Übergang in den Männerbereich zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München, für die er 26 Mal in der Regionalliga Bayern sowie einmal in der 3. Liga spielte. Im Januar vergangenen Jahres wechselte der beidfüßige Offensivakteur zum FC St. Pauli. Für die Hamburger absolvierte er fünf Partien in der 2. Bundesliga sowie fünf Partien in der Regionalliga Nord.