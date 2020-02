Eine so genannte "Tennisball-Affäre" könnte das Fass zum Überlaufen gebracht haben: Trainer Rico Schmitt sieht sich beim Drittliga-Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena großer Kritik ausgesetzt. Seine Zukunft bei den Thüringern ist akut gefährdet. Das melden "Bild" und die "Ostthüringer Zeitung".

Wutausbruch bei Schmitt und Tränen bei Grösch

Was war passiert? Vor dem Spiel am Samstag in Braunschweig fehlte Winterneuzugang Daniel Stanese im Abschlusstraining. Er soll sich nach "Bild"-Informationen beim Aufwärmen verletzt haben. Mitspieler Marius Grösch habe ihm beim Kicken im Kabinengang zum Warmmachen mit einem Tennisball so unglücklich am Auge getroffen, dass er für das Braunschweig-Spiel ausfiel. Daraufhin habe Trainer Schmitt Grösch, außer sich vor Wut, angeschrien und ihn minutenlang angebrüllt. Der ruhige Grösch (25) begann zu weinen und sei geschockt gewesen über die Art und Weise. Mehrere Spieler und Betreuer hätten den Vorfall mitbekommen. Auf dem FCC-Neujahrsempfang kommentierte Rico Schmitt: "Es fällt im Fußball auch mal das eine oder andere harte Wort." In Braunschweig sei Grösch einer der besten Jenaer gewesen. Marius Grösch (re.) Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Kritik an Vorführung und Münster-Aufstellung

Innerhalb der Mannschaft aber verlor der als Retter geholte Schmitt damit weiteren Kredit. Schon im Trainingslager habe er Sympathien eingebüßt, als das Team eine Art Lauf-Straftraining direkt vor Sponsoren und Journalisten abhielt. Und beim Sechs-Punkte-Spiel gegen Münster geriet seine Taktik nach Infos der "OTZ" ins Visier, weil er bei der 1:2-Niederlage mit Ole Käuper und Janis Kübler zwei Leistungsträger zunächst nur auf der Bank gelassen hatte. Danach hätte es eine Aussprache gegeben. Gegen den Tabellenvorletzten Münster gab es ein 1:2 vor heimischer Kulisse. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Neuer Aufsichtsrat und Präsident wieder gewählt

Der Landtagsabgeordnete Mario Voigt ist neuer Aufsichtsratschef beim FCC. Bildrechte: MDR/Mario Voigt Beide Zeitungen melden, dass es praktisch ausgeschlossen sei, dass Schmitt, dessen Vertrag sich nur beim Klassenerhalt bis 2021 verlängert, die Aufgabe Drittliga-Rückkehr in der Regionalliga zugetraut werde. Dabei hatte Präsident Klaus Berka genau davon noch Mitte Januaur in einem MDR-Interview davon gesprochen. Seitdem aber ist viel passiert an den Kernbergen: Es gibt einen neuen, neunköpfigen Aufsichtsrat mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Mario Voigt an der Spitze. Der Aufsichtsrat bestellte im zweiten Anlauf erneut Klaus Berka zum Präsidenten. Dessen Stellvertreter wurde mit Frank Jauch der Konkurrent von Berka um das Amt des Präsidenten. Jauch ist als ehemaliger Finanzdezernent von Jena prädestiniert, den Stadion-Neubau zu begleiten. Weitere Präsidiumsmitglieder werden noch gesucht.

Neuer Trainer zum Neuaufbau