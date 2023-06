Eine entsprechende Kicker-Meldung bestätigte Dynamo am Mittwochabend "Tag24". Fischer (38) hatte am Nachmittag bekannt gegeben, sich nach sieben Jahren im Saarland "neuen beruflichen Herausforderungen" stellen zu wollen. Der gebürtige Karl-Marx-Städter, der an der TU Bergakademie Freiberg Wirtschaftsingenieurwesen studierte und 2012 beim Chemnitzer FC in der Vermarktung arbeitete, kehrt damit offenbar nach Sachsen zurück. In Saarbrücken führte er den FCS in die 3. Liga und als ersten Regionalligisten überhaupt ins DFB-Pokal-Halbfinale. Zuvor war er bei Kickers Offenbach, wo er mit Trainer Rico Schmitt 2015 gegen den 1. FC Magdeburg am Drittliga-Aufstieg scheiterte. Fischer soll am 1. Juli bei Dynamo beginnen.