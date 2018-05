Einen Tag nach dem Klassenerhalt von Regionalligist VfB Auerbach , hat der Noch-Trainer der Vogtländer seinen persönlichen Aufstieg perfekt gemacht. Michael Hiemisch wird künftig in der 3. Liga am Spielfeldrand stehen - beim Halleschen FC als Co-Trainer von Torsten Ziegner .

Wie der HFC am Donnerstag mitteilte, unterschrieb Hiemisch einen Vertrag bis 2020. In Halle, so wird Hiemisch auf der Vereins-Website zitiert, freue er sich auf "die reizvolle Herausforderung 3. Liga, ein geiles Stadion, einen Traditionsverein und die Zusammenarbeit mit Torsten Ziegner."



Hiemisch ist in Auerbach seit 2015 im Amt, Anfang April wurde die Trennung vom VfB bekannt geben. Seit kurzem steht Sven Köhler als Hiemisch-Nachfolger fest. „Ich bin froh, dass die Zukunft geklärt ist. Der VfB hat bereits den neuen Trainer benannt, und ich werde Sven Köhler eine intakte Truppe übergeben, bevor ich mich der Aufgabe beim HFC widme“, erklärte Michael Hiemisch am Donnerstag.



Beim HFC wird Hiemisch Nachfolger von Marco Kämpfe, der in den vergangenen zwei Jahren den Job als Co-Trainer unter Coach Ricco Schmitt innehatte.