Der FSV Zwickau kann weiterhin auf die Dienste von Mike Könnecke bauen. Der Vertrag mit dem 1,74 Meter großen Mittelfeldakteur wurde um ein weiteres Jahr verlängert und läuft nunmehr bis zum 30. Juni 2023, meldeten die Westsachsen am Freitag (8. April). FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth begründete den Schritt: "Mike hat in dieser Saison konstant gute Leistungen gezeigt und daher freuen wir uns, dass er unserer Mannschaft auch für die kommende Saison erhalten bleibt."

Könnecke gehört sozusagen zu den Altgedienten im Kader. Nach seinem Wechsel von Erzrivale Erzgebirge Aue ist er bereits die siebte Spielzeit bei den Schwänen aktiv und hat bisher 171 Pflichtspiele für den FSV bestritten. Dabei gelangen ihm sieben Treffer. Dass der gebürtige Wolfsburger ein Mann für die wichtigen Tore ist, hat er erst zuletzt beim 1:0-Auswärtssieg in Duisburg beweisen. Dennoch dürfte sein bisher wichtigstes Tor im FSV-Trikot der 2:1-Siegtreffer gegen den Chemnitzer FC am vorletzten Spieltag in der Saison 2019/20 gewesen sein.