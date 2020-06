Was sich in den letzten Monaten bereits angedeutet hatte, ist seit Pfingstmontag (1. Juni) offiziell. Bundesligist 1. FC Union zieht die Kaufoption für den bislang vom 1. FC Magdeburg ausgeliehenen Marius Bülter. Auch wenn die Blau-Weißen keine Angaben über die vertraglich fixierte Ablösesumme machten, dürfte diese im Millionenbereich liegen. Die Magdeburger "Volksstimme" hatte vor einiger Zeit eine Höhe von 1,6 Millionen Euro kolportiert .

"Wir freuen uns für Marius, dass er sich in der laufenden Saison beim 1. FC Union Berlin in der 1. Bundesliga weiterentwickeln konnte und somit die Möglichkeit der Leihe als auch der nun bevorstehende Vereinswechsel vor Ablauf der Vertragslaufzeit einen Gewinn für alle Parteien mit sich bringt", wird FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik in einer offiziellen Klubmitteilung zitiert.