Zur Saison 2014/2015 wechselt Krämer zum FC Energie Cottbus. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga will er mit den Lausitzern wieder begeisternden Fußball bieten. Die Spielzeit endet auf Rang sieben, in der folgenden Saison läuft es noch schlechter für den FCE. Ein 0:1 in Aue im September 2015 ist Krämers letztes Spiel als Cottbus-Coach. Doch Energie enttäuscht auch in der Folge und steigt nach mehreren Trainerwechseln am Saisonende erstmals in die 4. Liga ab.