In Lotte - wo das Spiel gegen Uerdingen stattfand - war natürlich 19-Sekunden-Mann Ronny König der FSV-Mann des Tages. Sein Blitztor schockte den Gegner und legte den Grundstein für den Punktgewinn. Doch auch Morris Schröter war einmal mehr ein ständiger Unruheherd. Der 25-Jährige beackerte in gewohnter Manier die rechte Außenbahn und traf nach sechs Minuten Aluminium. In der zweiten Hälfte hätte sich sein Coach noch einen Elfmeter gewünscht, nachdem Schröter per Klammergriff zu Boden gerungen wurde. "Wenn ihn der Verteidiger aus so einer schlechten Position attackiert, dann muss das eigentlich bestraft werden", erklärte Enochs.