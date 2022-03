Der FSV Zwickau ist in den vergangenen Wochen regelrecht in einen Abwärtsstrudel geraten. Zwar konnten 2022 schon drei Spiele gewonnen werden, doch seit dem knappen Sieg gegen Viktoria Köln (1:0) wartet die Mannschaft von Joe Enochs seit nun mehr fünf Spielen auf einen Sieg. Bedenklich: In diesen Spielen wurden nur zwei Tore erzielt. Ein Sieg gegen den Tabellennachbarn ist also Pflicht, wollen die Schwäne nicht noch tiefer in den Abstiegskampf hineingeraten.