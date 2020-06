Der MSV Duisburg, der nächste Gegner des Chemnitzer FC am Samstag (6. Juni), schmückt seit dem 14. Spieltag (Anfang November 2019) ununterbrochen die Tabellenspitze, doch seit geraumer Zeit ist der Motor der Nordrhein-Westfalen ins Stottern geraten. In den letzten sieben Punktspielen gab es nur einen Sieg (1:0 gegen Magdeburg/27. Spieltag) bei zwei Unentschieden und vier Niederlagen für die Mannschaft von Torsten Lieberknecht.

Die "Zebras" wirken nicht mehr souverän, zuletzt kam der MSV gegen abgeschlagene Jenaer trotz einer 1:0-Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Dennoch: Gegen die Zeiss-Kicker traf Duisburg wieder Mal nach einer hohen Eingabe von außen. Es war bereits der 16. Treffer nach einer Flanke in dieser Saison (Connor Krempicki/Kopfball-Tor: Vincent Vermeij) – das ist einsame Spitze in der Liga. Auch in der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga überbietet diesen Wert kein anderes Team. Die MSV-Spieler sind die Flanken-Könige Deutschlands.