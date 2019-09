Von den Duisburger kam nach vorne nicht viel - bis Leroy-Jacques Mickels einfach mal von der linken Seite in die Minute zog und den Ball sehenswert ins lange Eck schlenzte (14.). Das Tor traf die Magdeburger offenbar ins Mark, denn nun spielte nur noch der MSV. In der 25. Minute hätte Vincent Vermeij fast das 2:0 erzielt, sein Kopfball aus acht Metern ging an den Pfosten. Bis zur Halbzeit kam von den Hausherren nichts wirklich Gefährliches mehr, sodass es mit einer letztlich verdienten Gäste-Führung in die Pause ging.

Die Duisburger jubeln nach ihrem Treffer zum 0:1. Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener