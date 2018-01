Erfurt wurde kalt erwischt

Die Thüringer waren von der ersten Sekunde total versunischert. So führte gleich der zweite Angriff der Münsteraner zum 1:0. Sarr verschätzte sich bei einem langen Ball, Hoffmann profitierte davon und flankte das Leder hinein, wo Rühle keine Probleme hatte zu vollenden (5.). Auch danach wachten die Gäste nicht auf und wirkten völlig orientierungslos. In der 15. Minute gab es Strafstoß für die Preußen, nachdem Menig von Kurz im Strafraum umgerannt wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kobylanski sicher (15.). Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb es ein Spiel auf ein Tor und die Gäste konnten sich bei Keeper Klewin bedanken, dass es "nur" mit 0:2 in die Kabinen ging. Nach dem Elfmeterpfiff gab es kurze Diskussionen mit Schiedsrichter Franz Bokop.

Kobylanski entscheidet die Partie früh

Auch in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Wieder verschlief die Emmerling-Elf den Start und musste ein frühes Gegentor, dieses Mal durch Kobylanski hinnehmen (49.). Damit war die Partie entschieden und die Hausherren schalteten einen Gang zurück. Erfurt versuchte sich daraufhin etwas zu wehren, aber ihnen fehlten die Mittel. Der Doppelpack von Adriano Grimaldi bescherte dann den Endstand von 5:0. Der Sieg der Preußen geht auch in der Höhe in Ordnung. Zu allem Überfluss, aber passend zum Spielverlauf bekam Biankadi in der 85. Minute auch noch die Rote Karte wegen überharten Einsteigens. Eine harte Entscheidung.

Das sagten die Trainer:

Stefan Emmerling (Erfurt): "Es ist nicht so einfach die richtigen Worte zu finden nach so einer Niederlage. Wir konnten von Anfang an nicht an die Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen und meine Mannschaft war am heutigen Tag nicht in der Form, um den Gegner zu bearbeiten. Wir waren in allen Bereichen unterlegen."