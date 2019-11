Beim 2:2 gegen Münster am 21. September hatte Schiedsrichter Michael Bacher aus Sicht der Hallenser einen Regelverstoß begangen, der das Endergebnis maßgeblich beeinflusste. Der Unparteiische hatte beim Stand von 2:1 in der 83. Minute bei zeitgleichen Wechseln auf HFC- und auf Preußen-Seite irrtümlicherweise den Hallenser Pascal Sohm vom Rasen geschickt, der aber gar nicht ausgewechselt werden sollte. Sekunden später war der zweite Treffer für Münster gefallen.



Nach der mündlichen Verhandlung am vergangenen Montag (18. November) hatte der 54-Jährige Heskamp sport-im-osten.de gesagt: Die Sportrichter hätten "schon zugegeben, dass sie unseren Unmut verstehen können, die Situation bedauerlich ist und auch sie ein mulmiges Gefühl haben. Der Schiedsrichter hat in dieser Situation nicht mit aller Sorgfalt entschieden, aber für sie ist die Tatsachenentscheidung nicht anfechtbar – weil in dieser Szene auch von uns elf Spieler auf dem Platz standen. Allerdings wollte unser Spieler Jan Washausen gerade vom Feld und war nicht mehr an der Aktion beteiligt."