Anschlag in Halle Nach Anschlag: HFC trauert um erschossenen Fan

Hauptinhalt

Bei dem Anschlag in Halle/Saale wurde auch ein Mitglied der aktiven Fansszene des Halleschen FC erschossen. Der Verein kündigte an, bei einem Testspiel am Donnerstag in Aue mit Trauerflor aufzulaufen. Das gelte auch für das Landespokalspiel am Wochenende in Thalheim.