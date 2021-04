Fußball-Drittligist Hallescher FC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.000 Euro verurteilt worden. Das Gericht ahndete damit das unsportliche Verhalten eines Zuschauers im Spiel gegen den FSV Zwickau im Oktober vergangenen Jahres. Dabei habe es eine antisemitische Äußerung in Richtung des Schiedsrichters Franz Bokop (Vechta) gegeben. "Beleidigungen dieser Art sind rassistisch und menschenverachtend und werden vom DFB in keiner Weise geduldet", teilte der DFB am Mittwoch mit.