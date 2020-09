"Der betroffene Spieler zeigt keinerlei Symptome und hat sich umgehend in Quarantäne begeben. Das für heute geplante Testspiel beim FSV Zwickau wurde dennoch - in Abstimmung beider Vereine - sicherheitshalber abgesagt", heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage der Würzburger. "Wir arbeiten aktuell unter Hochdruck an einem Ersatzgegner und informieren darüber, sobald Klarheit herrscht", twitterte Drittligist Zwickau. Die Partie gegen Würzburg sollte der vorletzte Test vor dem Punktspielstart am 19. September gegen Unterhaching sein. Am Freitag (11.09.) gibt es noch ein Vorbereitungsspiel beim VfB Auerbach (18:30 Uhr).