Leege äußerte sich zudem zum - voraussichtlichen - weiteren Spielplan des FSV. Da sich neben den vier positiv getesteten Spielern 22 weitere als so genannte "Erstkontakte" in zehntägiger Quarantäne befänden, fällt das Auswärtsspiel am Montag, 7.12., bei Bayern München II aus. "Offiziell ist es noch nicht abgesagt. Aber es wird in den kommenden Tagen intensiven Kontakt zum DFB geben", erklärte Leege.