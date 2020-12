Nach der Partie beim SC Verl am vergangenen Dienstag sind auch die nächsten beiden Spiele des FSV Zwickau in der 3. Liga abgesagt worden. Dabei handelt es sich um die Begegnungen des 14. und 15. Spieltags beim FC Bayern München II (Montag, 7. Dezember) und gegen den FC Ingolstadt (Sonntag, 13. Dezember).

Der DFB hat die Absetzungen auf Antrag des FSV und in Abstimmung mit den zuständigen Gesundheitsbehörden getroffen. Alle beteiligten Klubs wurden vorab informiert.

Nachdem in dieser Woche vier Zwickauer Spieler positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Zwickau bis 13. Dezember eine Trainings- und Wettkampfsperre für insgesamt 18 Spieler des FSV verhängt. Sollten bei der nächsten Testung die 14 Spieler, die aktuell als Kontaktpersonen in Quarantäne sind, negative Befunde erhalten, ist lediglich die Gestattung eines Kleingruppentrainings im Rahmen der Arbeitsquarantäne ab dem 8. Dezember durch die Behörde in Aussicht gestellt. Der Spielbetrieb jedoch ist für den Klub aus Sachsen frühestens ab 14. Dezember wieder möglich. Inklusive der Partie beim SC Verl müssen für den FSV Zwickau nun drei Nachholspiele terminiert werden.