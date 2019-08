Am Wochenende soll beim Amtsgericht Chemnitz eine Aufforderung zur Abberufung Siemons als Insolvenzverwalter eingegangen sein. "Ich habe angeregt, von Amts wegen zu prüfen, ob der eingesetzte Insolvenzverwalter aus wichtigem Grund abzuberufen ist", wird der frühere OB-Kandidat Hans-Jürgen Rutsatz auf "Tag 24" zitiert. In einem siebenseitigen Dokument stellt Rutsatz in Frage, ob der Insolvenzverwalter eine Masseunzulänglichkeit für den CFC e.V. zu Recht angezeigt hat. Der von Siemon in den Raum geworfene Fehlbetrag von 220.000 Euro sei nicht nachvollziehbar.

Offen ist allerdings, ob Rutsatz überhaupt berechtigt ist, einen Antrag auf Abberufung des Insolvenzverwalters zu stellen. Birgit Feuring vom Amtsgericht Chemnitz stellt klar: "In rechtlicher Hinsicht kann ein solcher Antrag, wenn er denn Aussicht auf Erfolg haben soll, von mehreren Gläubigern gestellt werden. Er muss also von einem Beteiligten gestellt werden. Nicht antragsberechtigt ist der Schuldner.“ Die Bestellung eines neuen Insolvenzverwalters hätte allerdings für das laufende Insolvenzverfahren keine Bedeutung, "da nur die Person ausgetauscht wird".

Fakt ist: Das NLZ erhält allein vom DFB jährlich 100.000 Euro. Dabei handelt es sich laut DFB-Statuten "um einen zweckgebundenen Zuschuss zur Nachwuchsförderung". Dazu kommen noch Zuschüsse vom Landessportbund, finanzielle Förderung der Einsatzzeiten junger Spieler u.s.w. Für die Verkäufe von Nachwuchsspielern sollen allein mehr als 200.000 Euro in die Kassen geflossen sein. Freiwillige Mitgliedsbeiträge und Sponsoreneinnahmen sollen zudem in dem vom Insolvenzverwalter ausgemachten "Fehlbetrag“ von 220.000 Euro nicht eingerechnet sein.

Diese juristischen Feinheiten interessieren am NLZ derzeit nur wenig. Am Nachwuchsleistungszentrum wird am Montag nicht trainiert. Alle Termine wurden abgesagt. Leiter Thomas Köhler und die Trainer treffen sich stattdessen zu einem Krisengipfel über die Zukunft des NLZ. Öffentliche Statements wird es zumindest am Montag nicht geben. Der Notvorstand will unterdessen alles daran setzen, dass die gekündigten Personen schnellstens neue Verträge erhalten.