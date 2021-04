Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg ist nach dem 2:0-Derbysieg bei Hansa Rostock am späten Samstagabend (10.04.2021) vor dem eigenen Stadion von mehreren hundert feiernden Fans empfangen worden. Bei der Einfahrt in die MDCC-Arena umringten die FCM-Anhänger den Mannschaftsbus. Dabei wurde Pyrotechnik gezündet, einige der Anhänger verhielten sich nicht coronakonform, hielten keinen Mindestabstand und trugen keine medizinischen Masken. Die Polizei war mit mehreren Mannshaftswagen vor Ort, schritt aber nicht ein.

FCM-Kapitän Tobias Müller war dennoch begeistert: "Ich habe sehr gut geschlafen. Wir hatten einen sensationellen Empfang abends", sagte Müller am Sonntagmorgen am "Sport im Osten"-Mikrofon. Die Fans hatten die Magdeburg bereits nach dem Auswärtssieg bei Bayern II am Stadion empfangen. Müller: "Ich hatte das Gefühl, dass es noch mal voller war. Es tat auch gut, dass es ein Derbysieg war. Die Fans haben unser Leistung der letzten Wochen honoriert. Das zeigt die Liebe, die diese Leute zum Verein haben. Das sporn uns an, weiter Gas zu geben, für die Fans und die Stadt weiter alles zu geben."