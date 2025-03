Anders sahen das fast schon naturgemäß die Kontrahenten aus Cottbus. Für den Gefoulten war es eine klare Sache: "Ich fand schon, dass ich vorher am Ball bin und er mich von hinten trifft", sagte Tolcay Cigerci. Sein Teamkollege und Torjäger Timmy Thiele pflichtete bei, sprach von einer "Sekundenentscheidung" und einem "klaren Elfmeter, sonst hätte der Schiedsrichter den nicht gegeben". Trainer Claus-Dieter Wollitz rückte das Defensivverhalten von Rosenlöcher in den Fokus. "Tolcay kommt eher an den Ball, will kreuzen. Ich weiß nicht, ob er (Rosenlöcher) ihn unten getroffen hat. Es ist natürlich aus Auer Sicht unglücklich, aus unserer sehr, sehr glücklich. Auf der anderen Seite: Muss ein Abwehrspieler in der Situation so dahingehen?"