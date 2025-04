So spielt ein Aufsteiger. Oder, um es mit Saarbrückens Torwarttrainer Michael Weirich zu sagen: "Dynamo hat uns richtig in die Fresse reingeschlagen, hat uns richtig auf die Bretter geschickt." Mit einem 4:1 beim direkten Aufstiegskonkurrenten 1. FC Saarbrücken eroberte die SGD am Ostersonntag die Tabellenspitze zurück – und untermauerte deutlich, dass die Schwarz-Gelben in diesem Frühjahr Aufstiegskandidat Nummer eins in der 3. Liga sind.