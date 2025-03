Dynamo kam in den ersten 45 Minuten auf 19:3 Torschüsse, im gesamten Spiel hatten Jakob Lemmer, Christoph Daferner, Stefan Kutschke und Co. 24:3 Torschüsse, Coach Stamm zählte: "Wir hatten allein in der ersten Hälfte acht hundertprozentige Chancen rausgespielt. Wenn wir in der Lage sind, in der ersten Halbzeit von den vielen guten Torchancen mindestens eine zu machen, gewinnst Du hier auch." Trotzdem spielten die Dresdner am Mittwochabend nur 0:0.