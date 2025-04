Im Kampf um den Relegationsplatz bahnt sich dagegen ein Schneckenrennen an. Denn sowohl Energie Cottbus (55 Punkte) als auch dem 1. FC Saarbrücken (55 Punkte) scheint in der entscheidenden Schlussphase der Liga ein bisschen die Puste auszugehen: Der Tabellendritte aus Cottbus kassierte am Mittwochabend beim 0:1 gegen Essen die zweite Niederlage in Serie. "Wir sind noch dick im Geschäft", sagte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz nach dem Spiel dennoch - es klang ein bisschen trotzig. Denn der frühere Drittliga-Spitzenreiter nutzt seine Chancen nicht mehr so effizient und ist so in der Tabelle abgefallen.