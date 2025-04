Mit nur acht Torschüssen in der gesamten Partie haperte es bei Dynamo vor allem im Abschluss. Chancen für einen Sieg waren dennoch da: Die beste vergab Dominik Kother (75.), auch Aljaz Casar (72.) und Jonas Oehmichen (85.) hatten den Sieg auf dem Fuß. Und Dynamo kam in der Vergangenheit auch schon mit weniger Torschüssen zum Sieg: Beim 3:2 bei Hannover 96 II reichten vier Torschüsse, beim 2:0 gegen Wehen Wiesbaden nur drei Schüsse, die auch wirklich aufs Tor kamen.

Eine Frage, der sich Stamm sowohl am Mikrofon von SPORT IM OSTEN als auch in der Pressekonferenz stellen muss. Der 42-Jährige schüttelt energisch den Kopf: "Schon der Gedanke daran lohnt nicht. Das Thema lasse ich null aufkommen", sagt Stamm und erklärt: "Wir haben Spieler, die voll an der Kante waren, weil sie am Mittwoch so gearbeitet haben.“ Schließlich habe das Trainerteam mehr Informationen als die Beobachter von außen: „Wir sehen Woche für Woche, wie es den Spielern geht. Wenn wir das Gefühl haben, wir rotieren durch, dann rotieren wir durch."