Dabei hatte man im Erzgebirge nach verheißungsvollem Start unter Müller gerade die Grundtugenden wieder erkennen können. Mit Siegen im Sachsenpokal und in der Liga gegen Meppen und Oldenburg hatte das Team nicht nur die Gunst der Fans zurückgewonnen, sondern auch sportlich wieder in die Spur gefunden. Nach drei Pleiten aus den jüngsten vier Partien steht Aue nun mehr denn je am Tabellenabgrund und kämpft gegen das kaum für möglich gehaltene Desaster: den Absturz von der 2. Bundesliga in die Regionalliga binnen eines Jahres.