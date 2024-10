Ganz anders Mannheim. Terrence Boyd lieferte mit seinem präzisen Kopfball nach einer guten halben Stunde ein Paradebeispiel in puncto Effizienz und ließ Anthony Barylla in der Szene ziemlich alt aussehen. Dass Boyd "extrem schwer zu verteidigen" ist, musste auch Aues Verteidiger im Anschluss eingestehen: "Wie er den ins lange Eck setzt, ist schon Qualität". Zwar agierten die Gäste auch in der Folge bemüht, statt dem Ausgleich kassierte man allerdings zwei Joker-Tore in der Schlussphase.