Reicht HFC-Trainer André Meyer das 1:1 vom Freitagabend (14.10.2022) in Aue zum Joberhalt? Der Hallesche FC hat auch im Erzgebirge nicht gewinnen können, wartet nun schon seit Anfang September auf den dritten Saisonsieg, ist fünf Spiele in Serie sieglos. In Aue konnte Halle eine frühe Führung nicht über die Zeit bringen, kassierte kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich: „Es fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte HFC-Keeper Felix Gebhardt nach dem Spiel enttäuscht. Halle steckt weiter im Tabellenkeller der 3. Liga fest.

HFC-Steigerung im Spiel gegen Aue

Andererseits: Das Team von HFC-Coach Meyer zeigte am Freitagabend beim Zweitliga-Absteiger einen couragierten Auftritt, spielte in der ersten Halbzeit offen mit und hatte nach dem Wechsel einige Konterchancen. "Wir haben gefühlt unser Leben auf dem Platz gelassen", beschrieb Gebhardt den kämpferischen Auftritt des HFC, und ergänzte: "Wir haben heute nicht verloren. Das ist das Positive." Auch wenn Halle der Punkt von Aue im Abstiegskampf wenig hilft, er dürfte dem Team und den Fans Mut machen. Coach Meyer betonte: "Wir haben heute wieder einen Punkt mehr. Und daran wollen wir in den kommenden Tagen und Wochen anknüpfen." Meyer: "Haben wieder einen Punkt mehr" Bildrechte: IMAGO / Eibner

Minge: "Gab kein Ultimatum"

Hilft Meyer der Zähler, um seine Position auf der Trainerbank zu festigen? Vor dem Spiel in Aue stand ein Ultimatum für den Coach im Raum: "Siegen oder fliegen", soll das Motto für das Aue-Spiel gewesen sein. Halle-Sportdirektor Ralf Minge dementierte das am Freitag: "Das ist definitiv nicht der Fall. Weder ein Ultimatum noch mit oder über andere Trainer ist gesprochen worden", sagte Minge bei "Magenta Sport". Und auch der "Mitteldeutschen Zeitung" sagte Minge, ein Ultimatum "entsprach nicht den Tatsachen. Dass wir in der Situation in der Kritik waren, das ist ganz normal." Minge: "Definitiv nicht der Fall" Bildrechte: IMAGO / Picture Point

MDR-Informationen: Sitzung Anfang kommender Woche

Richtig allerdings ist, dass beim Halleschen FC am vergangenen Dienstag (11.10.2022) auf einer Verwaltungsratssitzung über die sportliche Zukunft des HFC gesprochen wurde. Nach "Sport im Osten"-Informationen aus der HFC-Spitze soll Minge weiter an einem "Plan B" arbeiten. Heißt konkret: Der Sportdirektor soll sich demnach weiter mit Trainer-Alternativen beschäftigen und dem Vorstand Anfang der Woche eine Liste potenzieller Meyer-Nachfolger vorlegen.

Meyer: "Mit mir hat niemand gesprochen"