Titz krempelt den 1. FC Magdeburg um

Der Mann hat die Fäden in der Hand: Christian Titz gibt Amara Condé Anweisungen. Bildrechte: imago images/Thomas Frey Anschließend wurde der Kader noch einmal mit Sinn und Verstand verstärkt. Selbst für Klublegende Christian Beck blieb letztendlich kein Platz mehr. Neben Beck verließen auch weitere Ü30-Routiniers wie Sören Bertram, Jürgen Gjasula, Timo Perthel oder Dustin Bomheuer den Klub. Von den Neuzugängen ist Connor Krempicki (26) der Älteste.



Leistungstechnisch hat sich die Verjüngungskur bislang als Schritt nach vorne erwiesen. Beim SV Waldhof Mannheim knüpften die Sachsen-Anhalter nahtlos an die zuvor gezeigten Testspiel-Leistungen an und konnten dabei auch ihren fünf Jahre andauernden Saisonstart-Fluch eindrucksvoll bezwingen.

Unterschiedspieler Atik

Baris Atik soll in dieser Saison nicht nur als Vollstrecker und Vorbereiter glänzen, sondern auch als ein Chef auf dem Platz. In Mannheim glänzte der 26-Jährige. Bildrechte: IMAGO / Thomas Frey Der FCM hat seinen Geheimfavorit-Status mit dieser souveränen Leistung untermauert. Und das lag einmal mehr an Offensivfreigeist Baris Atik. Der 26-jährige Deutsch-Türke legte mit einem Zuckerpass das 1:0 von Schalke-Neuzugang Jan-Luca Schuler (6.) auf, um nur drei Minuten später selbst nachzulegen.



Unter Titz nimmt Atik nicht nur fußballerisch eine zentrale Rolle ein. Der Topscorer trat während des Mannheim-Spiels genauso als Motivator und Antreiber auf. Bereits vor dem Saisonstart hatte er betont: "Ich glaube, dass es auch mein Job ist bei einer so jungen Mannschaft, das Heft in die Hand zu nehmen." Die ihm von Titz übertragene Verantwortung könnte sich als gewinnbringender Schachzug herausstellen.

Glücksgriff Schuler

Baris Atik und Jan-Luca Schuler: Bildet sich da etwa ein Traumduo beim 1. FC Magdeburg? Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner Und Jan-Luca Schuler? Der Name wird nur den wenigstens FCM-Fans etwas gesagt haben. Doch das sollte sich schlagartig ändern. Bereits in den Testspielen bewies der 22-ährige Ex-Schalker seinen Torriecher und traf acht Mal. Dabei überzeugte vor allem das Zusammenspiel mit Atik.



In Mannheim knüpfte Schuler nahtlos daran an, war umtriebig, stets gefährlich, arbeitete nach hinten und erzielte (ja fast schon, wie gewohnt) einen Treffer. In der 50. Minute verpasste der Angreifer noch die Chance auf den Doppelpack. Prognose: Schulers Transfer ist ein wahrer Glücksgriff für die Blau-Weißen.

Die Abwehr hält

Auch für Marc Schnatterer gab es kein Durchkommen gegen Alexander Bittroff, Leon Bell Bell und Co. Bildrechte: IMAGO / HMB-Media Der zweite Erfolgsschlüssel in Mannheim: Die in der Vorbereitung nicht durchweg sattelfeste Abwehr war auf der Höhe. Angeführt vom etablierten Innenverteidigerduo Tobias Müller und Alexander Bittroff blieb das Zentrum bis auf vereinzelte Ausnahmen dicht. Auch die Außenverteidiger Leon Bell Bell und Raphael Obermair agierten umsichtig in der Defensive und machte dazu mit ihren Flankenläufen Alarm in der Mannheimer Hälfte.



Am Ende stand die Null. Eine Erfahrung, die den FCM-Abwehrblock süchtig machen sollte. Trainer Titz meinte zufrieden: "Es war heute auch sehr wichtig, dass wir in der Abwehr die Null halten konnten. Wir haben heute im Großteil einfach konsequent verteidigt und dem Gegner wenige Spielraum gelassen."