In der Tat konnte der HFC in den letzten Wochen vor allem durch Mentalität punkten, wie die Statistik unterstreicht: In den vergangenen drei Spielen lagen die Hallenser stets 0:1 zurück und holten danach noch insgesamt fünf Punkte. Beim FC Ingolstadt gewannen sie 3:2, gegen Preußen Münster holten sie beim 2:2 immerhin einen Punkt. Und wer weiß, wie am Grünen Tisch über dieses Spiel, in dem der HFC von einem Wechsel-Wirrwarr um den Sieg gebracht wurde, noch entschieden wird?