Drei Trainer in einer Saison

In einer engen 3. Liga spielte Aue eine sehr durchwachsene Saison mit einigen Höhe- und vielen Tiefpunkten. Nach dem starken Saisonstart mit vier Siegen in Serie folgte ein Absturz bis in die Abstiegsnähe. Die Mannschaft wurde von drei Trainern geführt. Pavel Dotchev musste nach der 2:5-Heimniederlage gegen Verl den Stuhl räumen. Interimscoach Jörg Emmerich stand drei Spiele an der Seite, ehe Jens Härtel im Januar 2025 übernahm.

Härtel startete gleich mit einer Negativserie von fünf Spielen in Folge ohne Sieg, mit durchschnittlich 1,37 Punkten blieb er statistisch unter der Marke seiner Vorgänger Dotchev (1,57) und Emmerich (2,0). Eine starke Zwischenphase mit drei Siegen gegen Unterhaching, in Wiesbaden und gegen Viktoria Köln ließen Aue auf Rang zehn durchatmen. Auf der Zielgeraden der Saison mit nur zwei Siegen in acht Spielen drohte dem FCE aber die Luft auszugehen – das Tor von Loune gegen Ingolstadt bewahrte die "Veilchen" nun endgültig vor der Aufnahme in die unrühmliche Liste der Absteiger, die zuvor noch Tabellenführer waren.

Härtel: "Minimalziel erreicht"