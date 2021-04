"Es war fußballerisch nicht das beste Spiel", sagte Dynamos Sebastian Mai nach der Partie – aber das hatte der Abwehrchef der Dresdner auch nicht erwartet: "Es ist nicht Champions League, es ist 3. Liga. Beide Mannschaften haben sehr gut verteidigt." Und, er stellte auch klar: "Wir sind Erster, wir haben es in der eigenen Hand."

Auch Hansa-Stürmer John Verhoek war trotz mehrerer vergebener Chancen der Rostocker in der zweiten Halbzeit mit dem Unentschieden zufrieden: "Wir wollen das so genau weitermachen." Dabei hätte die "Kogge", die in der ersten Halbzeit mehrere brenzlige Situationen zu überstehen hatte, nach dem Seitenwechsel das Spiel durchaus für sich entscheiden können.