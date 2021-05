Gerade rechtzeitig vor dem Finale in der 3. Liga ist Dynamo Dresden wieder in die Spur gekommen. Unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt gelangen den Schwarz-Gelben gegen Duisburg am Mittwoch (28.04.2021) und beim KFC Uerdingen am Samstag (01.05.2021) gleich zwei Siege und die Rückkehr an die Tabellenspitze.