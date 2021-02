Der Rückstand wird schon heute wachsen

Man bleibt mit 21 Punkten auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. Drei Punkte sind es "nur" bis zum rettenden Ufer. Aber das täuscht. Denn schon heute stehen sich mit Uerdingen und Duisburg genau die Teams gegenüber, die direkt über und unter dem Strich stehen, mit jeweils 24 Zählern. Duisburg hat zwei, Uerdingen sogar vier Partien weniger. Lübeck könnte mit einem Remis in seinem Nachholer den FCM sogar zum Schlusslicht machen. Magdeburgs Henry Rorig Bildrechte: imago images/Rene Schulz

Schlechter als beim Härtel-Aus 2018

Der damalige FCM-Trainer Jens Härtel 2018 Bildrechte: IMAGO Kein Wunder, zuletzt gab es sechs Pleiten in Folge, so viele wie noch nie in der Historie des "Clubs", der oft ein Spitzenteam in seiner Liga war. Mit dem 0:4 zuvor gegen Verl hatten die Magdeburger bereits den Vereinsnegativ-Rekord eingestellt. In der bisher einzigen Zweitliga-Saison 2018/2019 gab es fünf NIederlagen hintereinander, nach der vierten, einem 2:3 zuhause gegen Regensburg am 13. Spieltag, musste Aufstiegstrainer Jens Härtel gehen.

Die Pleitenserie des FCM

Nun sind es null Punkte und 1:12 Tore. Wie kam es zu den Niederlagen?

- Beim 0:1 in Wiesbaden hatte man fast alles im Griff. Spielglück und offensiver Punch fehlten.

- Beim 0:4 gegen Aufsteiger Verl gab es ein frühes 0:2 und dann auch noch Unterzahl. Da ging es nur noch um Schadensbegrenzung.

- Beim 1:2 bei Türkgücü München zum Titz-Debüt kam man nach frühem Rückstand zurück, schaffte es nach der Pause aber nicht mehr den großen Druck zu entfachen. Schneegestöber in der Schlussphase spielte dem hinten liegenden Team dann auch nicht mehr in die Karten.

- Beim 0:1 im Ost-Klassiker gegen Dynamo Dresden führte ein individueller Fehler zum einzigen Gegentor. Magdeburg stand defensiv ansonsten zumeist gut, verzeichnete aber auch kaum Torgelegenheiten. Trainer Thomas Hoßmang trat danach zurück.

- Beim 0:3 gegen 1860 München geriet man gegen individuell bessere Löwen früh in Rückstand. Nach der Pause machte der FCM Druck und kam zu zwei Halbchancen, ehe die Löwen mit zwei fast identischen Treffern den Deckel im Stil einer Spitzenmannschaft drauf machten.

- Beim 0:1 im Sachsen-Anhalt-Derby beim Halleschen FC entschied ein Last-Minute-Treffer eine Partie mit nur wenig Torraumszenen.

Was ist das größte Problem? Das ist die Durchschlagskraft im Angriff. Vereinsikone Christian Beck hat seinen Zenit wohl überschritten, ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Die Offensivakteure sind alle fleißig, strahlen aber zu wenig Torgefahr aus. Ein Tor in den vergangenen sechs Partien spricht Bände. Mit 20 Treffern insgesamt ist man Vorletzter, nur Uerdingen ist mit 18 schlechter, hat aber auch eben noch vier Nachholpartien zu absolvieren. In der Offensive kann sich der FCM zu selten durchsetzen, hier Florian Kath (li.) gegen Wehens Florian Carstens (Mi.). Bildrechte: imago images/Fotostand

Defensiv steht man oft ordentlich, wie in Wiesbaden, wo man kaum etwas zuließ. Man schnappte sich oft die zweiten Bälle und ging in die Offensive, dort kam aber unter dem Strich zu wenig dabei herum.

Schon am Dienstag in Köln

Schon am Dienstag (17:00 Uhr/live in der SpiO-App) geht es in Köln weiter. Der Tabellen-Vierzehnte Viktoria hat derzeit ein Spiel weniger als der FCM und dennoch sechs Punkte Vorsprung. Der FCM bleibt in der Region und bereitet sich dort auf die Partie im rund 170 km entfernten Köln vor. Christian Titz sagt: "Wir haben noch genügend Spiele." Er baut auch auf den Zusammenhalt im ganzen Klub. Zuletzt gab es einen Fanabend, Banner und das Team wurde von den Anhängern nach Verl verabschiedet: "Das gibt der Mannschaft Stärke." FCM-Trainer Christian Titz Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Eine kleine Hoffnung im Abstiegskampf ist die Sache mit den Lizenzen: Beim insolventen KFC Uerdingen haben armenische Investoren Anteile erworben, ließen sich aber noch nicht blicken. Dort scheint die Drittliga-Zukunft nicht gerade in trockenen Tüchern zu sein. Um davon zu profitieren, wäre dann aber zumindest Rang 17 vonnöten.

