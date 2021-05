Der FCM war nah dran an einem Punktgewinn, doch am Ende hieß es 1:2. Kann passieren, doch das darauffolgende Heimspiel gegen den SC Verl ging mit 0:4 völlig in die Hose. Erste Zweifel wurden laut, ob denn Titz der richtige Mann sei, das Ruder rumzureißen. Zumal es beim nächsten Mal bei Wehen Wiesbaden wieder nicht klappte: Mit 0:1 verloren die Elbestädter im Hessenland. Zu diesem Zeitpunkt hatte der FCM historische sechs Mal am Stück verloren, insgesamt 25 Spiele absolviert und dabei ganze 21 Punkte eingesammelt. Der Drittliga-Verbleib schien eine "Mission Impossible" geworden zu sein.