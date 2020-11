Wie der Verein am Montagabend (30.11.2020) mitteilte, "sind in der aktuellen COVID-19 Testreihe die Ergebnisse von vier Spielern beim FSV positiv ausgefallen." Zum Zeitpunkt der Mitteilung der Testergebnisse befanden sich die Zwickauer bereits in der Anreise zum Spielort Paderborn. Die Mannschaft musste die Reise abbrechen und wird sich nach Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes "direkt in die verordnete häusliche Quarantäne begeben. Die häusliche Quarantäne gilt für alle Spieler und Trainer die sich im Bus befunden haben", heißt es in der Pressemitteilung.