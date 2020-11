An ein solches Szenario denkt in Magdeburg aber aktuell niemand. "Wir sollten das einfach mal genießen und durchschniefen. Dann gehen wir in aller Ruhe die nächste Aufgabe an", so Hoßmang. Zur guten Stimmung kam am Abend eine weitere erfreuliche Nachricht hinzu. Mit der Personalie Otmar Schork beendete der FCM auch die Suche nach einem neuen Sportdirektor. Der langjährige Sportchef von Zweitligist SV Sandhausen will seinen Teil dazu beitragen, "schon bald wieder sportlich bessere Zeiten" mit dem Traditionsverein zu erleben. Der gestrige Sieg gegen München darf in dieser Hinsicht als Startsignal verstanden werden.