Magdeburg furios zur Herbstmeisterschaft

365 Tage später zieht der FCM einsam seine Kreise an der Drittligaspitze und hat die Herbstmeisterschaft vorzeitig perfekt gemacht. Aus dem einstigen Abstiegskandidaten ist der Aufstiegskandidat Nummer eins geworden. Dank eines furiosen 5:2-Erfolgs am Samstag gegen 1860 München haben die Magdeburger ihre Ambitionen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga einmal mehr eindrucksvoll bestätigt.

Magdeburgs Trainer Christian Titz gibt seit Februar erfolgreich die Richtung vor. Bildrechte: imago images/Eibner Es kam einer Machtdemonstration gleich, was die Gäste mit den Münchnern anstellten. Nach 45 Minuten und einer 5:0-Führung war die Partie bereits gelaufen. "Wir sind gut ins Spiel reingekommen, sind immer wieder in die Zwischenräume gelaufen und waren sehr passsicher", konstatierte Christian Titz zufrieden nach Abpfiff. Kurz darauf übte sich der FCM-Cheftrainer aber bereits wieder in dem für ihn so typischen Understatement. Die Herbstmeisterschaft sei nicht mehr als ein "schöner Nebeneffekt, aber wir können uns dafür nichts kaufen. Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen."

Titz hat den FCM zurück in die Spur geführt

Dieser in den letzten Monaten mehr als erfolgreiche Weg ist eng mit seiner Person verbunden. Mit der Installation von Titz im Februar dieses Jahres kehrte - nach Startschwierigkeiten - Stück für Stück Ruhe in den aufgewühlten Club ein. Bereits in der vergangenen Spielzeit trug die Titzsche Handschrift ihre Früchte. Magdeburg sammelte bis zum Saisonende unglaubliche 30 von 39 möglichen Punkten und überzeugte durch mannschaftliche Geschlossenheit, taktische Flexibilität und spielerischen Witz.

Neuzugänge schlagen ein

Luca Schuler (re.) gehört seit Saisonbeginn zum Stammpersonal beim FCM. Bildrechte: IMAGO / foto2press Im Sommer wurde der Kader unter Leitung des neuen Sportdirektors Otmar Schork dann gezielt verändert. Der Vertrag mit FCM-Idol Christian Beck wurde nicht verlängert. Mit Luca Schuler, Jason Ceka oder Connor Krempicki, der gegen 1860 als Doppeltorschütze glänzte, wurde die Mannschaft mit technisch versierten Spieler verstärkt, die in das Spielsystem von Titz passen. Schuler ist im Sturmzentrum nicht mehr wegzudenken und erzielte bereits sieben Treffer. Einzig der alles überragende Kreativgeist Baris Atik, der nach seinem Wechsel in die Landeshauptstadt im Januar unter Titz aufblühte, ist mit 17 Scorerpunkten (Ligahöchstwert) erfolgreicher.

Titz lobt "mannschaftliche Geschlossenheit"

Auch wenn der 1,69 Meter große Offensivspieler derzeit alles überstrahlt, ist die Last beim FCM auf mehreren Schultern verteilt. Andreas Müller ist vor der Abwehr unverzichtbar und zieht die Fäden im Mittelfeld. Alexander Bittroff räumt in der Defensive konsequent ab und weiß auch vor dem gegnerischen Tor zu überzeugen. Zudem konnte der jüngste Ausfall des etatmäßigen Kapitäns und Abwehrchef Tobias Müller problemlos aufgefangen werden. Nicht umsonst hob Titz nach dem Kantersieg gegen München "die mannschaftliche Geschlossenheit und das Selbstvertrauen" seines Teams hervor. "Sie sind in der Trainingswoche bissig und konzentriert."

Magdeburg attackiert früh und mit Erfolg