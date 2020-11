Dennoch ist es auch ein gewonnener Punkt für den FSV. Nach drei Pleiten in Serie bzw. den vier Niederlagen im heimischen Stadion nahm Zwickau wieder Zählbares mit. Der FSV zeigte die von Sportchef Toni Wachsmuth geforderte Reaktion: Die Einstellung der Spieler stimmte und auch die Null wurde von FSV-Torhüter Johannes Brinkies gehalten. Ein Ziel, das Trainer Joe Enochs schon für die Partie in Wiesbaden ausgegeben hatte. Und gegen einen Gegner, der zuletzt begeisternden Angriffsfußball gespielt und neun Tore in zwei Spielen erzielt hatte.