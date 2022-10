Immerhin ist man mit Situationen wie diesen in Zwickau vertraut. Schon in den vergangenen Jahren stand der FSV immer wieder bedrohlich nah an der Abstiegszone. Der Kopf konnte aber stets aus der Schlinge gezogen werden. Auch deshalb sind sich die Beteiligten einig, dass Hektik der falsche Ansatz ist, um die Trendwende einzuläuten.