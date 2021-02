Diese Partie hätte wahrlich ein paar Zuschauer verdient. Nach 28. Minuten standen bereits drei Treffer im Duell zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC zu Buche. Am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht mit 2:2 - und können wohl beide gut mit dem Punkt leben. "Es war ein hochintensives Spiel bei extremen Bedingungen", meinte HFC-Coach Florian Schnorrenberg nach Abpfiff mit Blick auf das muntere Schneegestöber am Samstag. "Wir hätten in der einen oder anderen Situation andere Lösungen finden können. Am Ende war es ein Abnutzungskampf, in dem Zwickau etwas mehr vom Spiel hatte."