Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und der Hallesche FC können sich über einen sechsstelligen Betrag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) freuen. Das Geld stammt aus dem Nachwuchsfördertopf 3. Liga und wird unter anderem für den Einsatz von deutschen U21-Spielern in Spielen der 3. Liga in der Saison 2023/24 ausgeschüttet. Damit soll die Talentförderung gestärkt werden. Am Dienstag (2. Juli 2024) machte der DFB die ausgezahlten Summen öffentlich.