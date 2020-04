Fußball | 3. Liga Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC wird aufgewertet

Endlich mal eine gute Meldung in den schwierigen Corona-Zeiten: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC e.V. in seinem Lizenzierungsverfahren in die "Kategorie 2" eingestuft.