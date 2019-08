Laut Georgi seien u.a. die Trainer der A- und B-Junioren, sowie der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Thomas Köhler, davon betroffen. "Herr Siemon geht klar weiter auf Konfrontation. Wir müssen jetzt gemeinsam mit der Stadt an einer Lösung arbeiten“, sagte Georgi.

"Von dem Insolvenzverwalter, der auch gegenüber der Stadt die Erhaltung des Nachwuchsleistungszentrums zugesagt hat, wurde zu keinem Zeitpunkt auf eine Etatlücke hingewiesen, deren angebliche Höhe wir in Anbetracht zugesagter Fördermittel nicht nachvollziehen können. Wir werden unverzüglich alle Möglichkeiten prüfen und realisieren, die zum Erhalt des Nachwuchsleistungszentrums führen", heißt es in einer Erklärung des Notvorstandes. Das wäre auch dringend nötig, da die Existenz des NLZ an den Mietvertrag mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGG – Betreiber des Stadions – geknüpft ist.