"Es freut mich absolut, dass Dimitrij bei uns bleibt und wir mit ihm unsere gemeinsamen Zielen angehen können", sagte der neue Cheftrainer Timo Rost. Nazarov habe in den Gesprächen ganz klar signalisiert, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Können mithelfen wolle, den Verein sportlich wieder nach vorn zu bringen.

Nazarov ist ein Mann der klaren Worte, stellte sich auch in den bittersten Momenten, die es letzte Saison zur Genüge gab, den Fragen der Journalisten und ging dabei auch mit Spielern und dem gesamten Verein hart ins Gericht. Er spielt nicht nur im Erzgebirge, er lebt die Mentalität und dürfte auch deshalb in der 3. Liga so wertvoll für Erzgebirge Aue sein.