Bevor die Mannschaft nun am Dienstag wieder ins Training einsteigen darf, muss die am Montagvormittag vorgenommene Testung erneut ein negatives Ergebnis erbringen. Am Montag stand noch einmal Individualtraining in Kleinstgruppen auf dem Plan. Die Zeit drängt, denn bereits am Samstag steht das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm. Die beiden Co-Trainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi werden dann bis zur Rückkehr von Cheftrainer Markus Kauczinski die Dynamo-Profis auf das nächste Pflichtspiel vorbereiten.