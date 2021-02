Dass der 1. FC Magdeburg in der momentanen Situation jede Hilfe gebrauchen kann, ist kein Geheimnis. In der Tabelle rangiert der FCM auf Platz 19. Der erhoffte Schwung durch den neuen Chef Christian Titz blieb in seinem ersten Spiel aus. Magdeburg verlor am vergangenen Montag (15.02.) mit 1:2 bei Türkgücü München und tritt weiter auf der Stelle. Am Wochenende steht die nächste Aufgabe gegen den SC Verl an (21.02.) - dann auch mit dem neuen Co-Trainer André Kilian an der Seitenlinie.