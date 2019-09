Fußball-Drittligist Chemnitzer FC soll bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden sein. Nach MDR-Informationen gibt es einen Kandidaten, der sowohl Chefscout Kevin Meinhardt als auch die Gesellschafter überzeugt hat. Das Problem bei der Sache: Der Wunschtrainer soll noch bei einem anderen Verein in einem Vertragsverhältnis stehen. Beide Seiten müssten sich erst einigen. Möglicherweise wird sogar eine Ablösesumme fällig. Der CFC wollte den Namen noch nicht nennen. Die Faktenlage passt zu vielen Trainern. Seit Wochen in der Verlosung und auch aktuell unter Vertrag: Tomislav Stipic. Die "Bild" brachte zudem Patrick Glöckner (zuletzt Viktoria Köln) ins Spiel. Er wurde im Mai trotz Tabellenführung einen Spieltag vor Schluss von seinen Aufgaben entbunden, sein Vertrag verlängerte sich durch den Aufstieg automatisch bis 2020.

Genau wie Glöckner hat auch der 40-Jährige Stipic noch einen laufenden Vertrag. Er war zuletzt 34 Tage als Trainer des Schweizer Rekordmeisters Grasshopper Club Zürich im Amt. Nach fünf Spielen, in denen er nur drei Punkte holte, wurde er Anfang April wieder entlassen. Sein Vertrag läuft aber noch bis Sommer 2020. Bei der 1:2-Niederlage der Chemnitzer gegen Unterhaching saß der vierfache Familienvater, der in Bayern wohnt, auf der Tribüne. Nur aus Interesse oder um neuen Verein zu beobachten? Stipic kennt die Region. 2014 saß der Deutsch-Kroate auf der Trainerbank bei Erzgebirge Aue und verpasste als Profi-Neuling nach 30 Spielen um einen Punkt den Nichtabstiegsplatz. Danach verließ er das Erzgebirge freiwillig.

Seit der Freistellung, um die David Bergner die Gesellschafter am 4. September gebeten hatte, sind die Himmelblauen auf Trainersuche. André Meyer sagte ab, auch die Verpflichtung von Thomas Bradric (Rot-Weiß Erfurt) platzte . Viel Zeit bleibt dem CFC nicht. Gemäß einer Auflage des DFB muss bis zum 25. September ein Cheftrainer mit der erforderlichen Fußballlehrer-Lizenz gefunden sein. Interimstrainer Sreto Ristic besitzt einen solchen Trainerschein nicht. Laut Pressesprecher Steffen Wunderlich ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass er auch am Sonnabend beim Abstiegsgipfel gegen Carl Zeiss Jena noch einmal auf der Bank sitzen wird. Dann aber definitiv zum letzten Mal.

Bei den vielen Ungewissheiten steht zumindest eins sicher fest: Der immer wieder gehandelte Jörg Goslar wird definitiv kein neuer CFC-Trainer. Das bestätigte Wunderlich dem MDR.



In Unterhaching saß mit Michael Ballack ein ganz promimentes Gesicht auf der Tribüne. Auch wenn sich die Fans ihn auf dem Trainerstuhl wünschen würden, der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war natürlich aus reiner Sympathie für den CFC da. Er steckt gerade in einer Trainerausbildung und könne dem CFC aufgrund seiner Erfahrung als Berater schon helfen. Allerdings habe man beim CFC auch genügend Leute mit einem sehr guten eigenen Netzwerk, so Wunderlich.