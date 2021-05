Torsten Ziegner und Erzgebirge Aue - wird es (vorerst) also nicht geben. Der 43-Jährige, der vor mehr als einem Jahr beim Halleschen FC entlassen wurde, hat einen neuen Verein gefunden. Ziegner wird Trainer bei den Würzburger Kickers. Das gab der Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga am Montag bekannt.

In der 3. Liga kennt sich der gebürtige Thüringer, sieben Jahre bei Carl Zeiss Jena spielte, aus: Den FSV Zwickau führte Ziegner in der Saison 2015/16 in die 3. Liga, blieb bis 2018 und übernahm anschließend den Halleschen FC, dort wurde er am 25. Spieltag der Vorsaison nach einem 3:5 gegen Unterhaching entlassen.